السلطان قابوس لخادم الحرمين: تغمد الله الأمير متعب برحمته الواسعة

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة من أخيه سلطان عمان قابوس بن سعيد، في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز.

وأعرب السلطان قابوس عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز، داعيًّا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة الحاكمة الصبر والسلوان.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تلقى برقية عزاء من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز.

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وسأل أمير دولة الكويت الله تعالى، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقيتي عزاء مماثلتين من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت، والشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، رئيس مجلس الوزراء، أعربا فيهما عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما في وفاة المغفور له بإذن الله، سائلين الله العليَّ القدير أن يتغمَّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وأعلن الديوان الملكي، اليوم الإثنين، أنه سيُصَلى على الأمير متعب بن عبدالعزيز، بعد صلاة العصر، غدًا الثلاثاء الموافق 6/4/1441هـ في جامع الإمام تركي، وبعد العشاء في المسجد الحرام.