نجاح استئصال جزئي لمثانة مريضة في مستشفى الولادة بـ«حفر الباطن»

تمكن الفريق الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن من إنهاء معاناة مريضة كانت تشكو من مشيمة متقدّمة وملتصقة بجدار الرحم.

وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية كافة تبيّن أن المشيمة ملتصقة بالجزء الأسفل من الرحم، في مكان وجود العمليات القيصرية السابقة، مما تسبب ذلك في اختراق المثانة.

تم على الفور إجراء عملية قيصرية جرى خلالها استئصال جزئيّ من المثانة بنجاح، وغادرت المريضة المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة.