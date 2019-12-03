تمكن الفريق الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن من إنهاء معاناة مريضة كانت تشكو من مشيمة متقدّمة وملتصقة بجدار الرحم.
وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية كافة تبيّن أن المشيمة ملتصقة بالجزء الأسفل من الرحم، في مكان وجود العمليات القيصرية السابقة، مما تسبب ذلك في اختراق المثانة.
تم على الفور إجراء عملية قيصرية جرى خلالها استئصال جزئيّ من المثانة بنجاح، وغادرت المريضة المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة.
كانت هذه تفاصيل خبر نجاح استئصال جزئي لمثانة مريضة في مستشفى الولادة بـ«حفر الباطن» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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