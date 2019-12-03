الديوان الملكي: الصلاة على الأمير متعب عصر الثلاثاء بجامع الإمام تركي بالرياض

أعلن الديوان الملكي، اليوم الإثنين، أنه سيُصَلى على صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز، بعد صلاة العصر، غدًا الثلاثاء الموافق 6/4 /1441هـ في جامع الإمام تركي، وبعد العشاء في المسجد الحرام. وقال نص البيان الصادر عن الديوان الملكي : إلحاقًا لبيان الديوان الملكي الصادر بشأن وفاة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله. فقد تقرر أن تكون الصلاة على المغفور له -بإذن الله تعالى- بعد صلاة عصر يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 6/4 /1441هـ، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، وبعد صلاة العشاء في نفس اليوم بالمسجد الحرام في مكة المكرمة. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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