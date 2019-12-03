أمير المدينة: أبومدين أثرى الساحة بفكره ونتاجه

قام أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، بتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد الأديب عبدالفتاح محمد أبومدين، وقال الأمير فيصل بن سلمان: «فقدنا أحد أبرز الأدباء والمثقفين الذين أثروا الساحة بفكرهم وأنتاجهم»، داعياً المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.



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