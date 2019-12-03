السعودية اليوم / أمطار على محافظة الليث



الليث 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على محافظة الليث والمراكز التابعة لها شملت غميقة، والشواق، والوسقة، والغالة، والمجيرمة، ويلملم، والميقات ، والطريق الدولي جدة الليث جازان ، سالت على إثرها الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

00:42ت م

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