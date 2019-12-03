السعودية اليوم / سمو أمير المدينة المنورة يقدم واجب العزاء لأسرة الفقيد الأديب عبدالفتاح محمد أبومدين

المدينة المنورة 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واس قام صاحب السمو الملكي فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة بتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد الأديب عبدالفتاح محمد أبومدين - رحمه الله-. وقال الأمير فيصل بن سلمان: "فقدنا أحد أبرز الأدباء والمثقفين الذين أثروا الساحة بفكرهم وأنتاجهم"، داعياً المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته. Advertisements // انتهى // 23:38ت م 0281





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