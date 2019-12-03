السعودية اليوم / مطار الملك فهد الدولي يشارك في احتفالات اليوم الوطني الإمارتي 48



الدمام 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واس

شارك مطار الملك فهد الدولي بالدمام في احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة باليوم الوطني الــ 48 ، تعبيراً عن عمق العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين .

واستقبل منسوبو شركة مطارات الدمام بالإضافة إلى جميع القطاعات العاملة بالمطار الركاب القادمين من دولة الإمارات على متن مختلف شركات الطيران الإماراتية بالورود والأوشحة التي تحمل أعلام البلدين وعبارة "معاً أبداً" ، للتعبير عن مشاعر المحبة والإخاء بين البلدين وشعبيهما.

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23:01ت م

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