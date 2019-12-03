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موجة باردة تبدأ اليوم والجهني يكشف التفاصيل
تصل ذروة الحالة آخر الأسبوع
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذر الباحث في مجال الظواهر المناخية زياد الجهني، أمس الاثنين، من حدوث موجة باردة متوقع بدؤها الأربعاء المقبل، في عدد من مناطق المملكة.
وأوضح الجهني، في تغريدة له عبر تويتر، خريطة تبين المناطق المتأثرة بالموجة الباردة التي يبدأ تأثيرها الفعلي يوم الأربعاء المقبل، وتصل ذروتها آخر الأسبوع على معظم مناطق المملكة خاصة الشمالية والوسطى.
في وقت سابق، توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن يستمر تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، غدًا، على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض وكذلك على مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
كذلك توالي درجات الحرارة انخفاضها على شمال وغرب وأجزاء من وسط وشرق المملكة تصحب برياح نشطة مثيرة للغبار، كما يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة.
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