شكرا لقرائتكم فيصل بن سلمان معزيًا في أبو مدين: فقدنا أحد أبرز الأدباء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-03 فيصل بن سلمان معزيًا في أبو مدين: فقدنا أحد أبرز الأدباء دعا الله أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه متابعات الخليج 365 - واس قدم الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة واجب العزاء لأسرة الفقيد الأديب عبدالفتاح محمد أبومدين – رحمه الله-. Advertisements وقال الأمير فيصل بن سلمان: “فقدنا أحد أبرز الأدباء والمثقفين الذين أثروا الساحة بفكرهم وأنتاجهم”، داعياً المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته. شارك الخبر







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