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فيديو.. السيول تجرف 3 أشخاص في القنفذة
المدني تدخل لمباشرة عمليات البحث
متابعات الخليج 365 - متابعة
أدت السيول الجارفة في وادي قنونا بمحافظة القنفذة إلى انجراف ثلاثة أشخاص حاولوا قطع مجرى الوادي.
وأظهر مقطع فيديو حادث انجراف المواطنين في السيول العارمة التي شهدتها المحافظة بعد هطول أمطار غزيرة.
وبحسب متداولي الفيديو، باشرت الجهات المعنية وفرق الدفاع المدني عمليات البحث عن المواطنين الثلاثة.
في وقت سابق، توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن يستمر تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، غدًا، على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض وكذلك على مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
كذلك توالي درجات الحرارة انخفاضها على شمال وغرب وأجزاء من وسط وشرق المملكة تصحب برياح نشطة مثيرة للغبار، كما يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة.
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