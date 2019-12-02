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ترسية مشروع تصميم منفذ البطحاء الجديد للشحن
بالتزامن مع اليوم الوطني في الإمارات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الجمارك السعودية عن ترسية مشروع تصميم منفذ البطحاء الجديد للشحن الذي يربط المملكة والإمارات، وذلك بالتزامن مع اليوم الوطني الإماراتي.
وقالت الجمارك في تغريدات لها عبر تويتر مساء اليوم الاثنين: إن المنفذ من شأنه أن يرفع من الطاقة الاستيعابية ويساهم في تيسير التجارة.
ولفتت إلى أن مشروع منفذ البطحاء الجديد للشحن يقع على مساحة إجمالية تقارب 600 ألف متر مربع، وسيواكب منفذ الشحن الجديد الزيادة المتواصلة لحركة العابرين من خلاله، كما أنه سيُمثل داعمًا مهمًّا لتعزيز حجم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
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