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ترسية مشروع تصميم منفذ البطحاء الجديد للشحن

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2019-12-02

ترسية مشروع تصميم منفذ البطحاء الجديد للشحن

بالتزامن مع اليوم الوطني في الإمارات

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الجمارك عن ترسية مشروع تصميم منفذ البطحاء الجديد للشحن الذي يربط المملكة والإمارات، وذلك بالتزامن مع اليوم الوطني الإماراتي.

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وقالت الجمارك في تغريدات لها عبر تويتر مساء اليوم الاثنين: إن المنفذ من شأنه أن يرفع من الطاقة الاستيعابية ويساهم في تيسير التجارة.

ولفتت إلى أن مشروع منفذ البطحاء الجديد للشحن يقع على مساحة إجمالية تقارب 600 ألف متر مربع، وسيواكب منفذ الشحن الجديد الزيادة المتواصلة لحركة العابرين من خلاله، كما أنه سيُمثل داعمًا مهمًّا لتعزيز حجم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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