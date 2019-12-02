الفيصل: فخور بـ محمد بن سلمان كسعودي وعربي ومسلم

2019-12-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، أنه يفخر بولي العهد الأمير محمد بن سلمان كواحد من آل سعود، ويفخر به كذلك كسعودي، ويفخر به كعربي، ويفخر به كمسلم.

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وأضاف الفيصل، خلال حواره ببرنامج “في الصورة” المذاع على قناة روتانا خليجية، مساء اليوم الاثنين، أن مؤسسة الفكر العربي (منبر) يطرح من خلاله المثقف العربي فكره، موضحًا أنه تم دعوة أكثر من دولة عربية لإقامة منتدى الفكر العربي وكان كسعودي يقدم الدول الأخرى، والآن حان دور المملكة لتحتضن المؤتمر في الظهران.

وتابع خالد الفيصل: جمعت نخبة من المثقفين العرب بأبها في مرحلة التأسيس لمؤتمر الفكر العربي فكانت النتيجة أنهم حذروني جميعًا من هذا المشروع!

ورأى أمير منطقة مكة المكرمة: التكامل السعودي الإماراتي هو الخطوة الأولى في مشروع التكامل العربي، ويجب على العرب اليوم أن يحولوا انتباههم للسعودية والإمارات والخليج العربي.

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