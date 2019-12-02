شكرا لقرائتكم الصلاة على الأمير متعب بن عبدالعزيز غدًا بجامع الإمام تركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-02 الصلاة على الأمير متعب بن عبدالعزيز غدًا بجامع الإمام تركي ستكون بعد صلاة العشاء في نفس اليوم بالمسجد الحرام متابعات الخليج 365 - واس صدر عن الديوان الملكي اليوم بيانًا من الديوان الملكي إلحاقًا للبيان الصادر بشأن وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -.

وبحسب الديوان الملكي، تقرر أن تكون الصلاة على المغفور له – بإذن الله تعالى – بعد صلاة عصر يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 6 / 4 / 1441هـ، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، وبعد صلاة العشاء في نفس اليوم بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون. شارك الخبر







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