شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ألهم «السدو» محمد الحواس لتصميم شعار رئاسة السعودية لـ G20 ؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سلطان بن بندر (جدة)

بمشاركة أكثر من 25 مصمما ومصممة سعودية، داخل معتكف تصميم شعار قمة مجموعة العشرين، ساهم التمثيل البصري المستلهم من «خيوط السدو» الملونة المستوعب لألوان الدول المشاركة في G20 السعودية في فوز شعار المصمم محمد الحواس كشعار معتمد لرئاسة المملكة لمجموعة العشرين، بعد أن عكس الهوية المكتوبة لشعار «فرصتنا لنلهم العالم برؤيتنا».

مصمم وزارة الثقافة السعودية ذو الـ28 عاماً، الذي اختار رسما أقرب ما يكون لحلقة دائرية من السدو تبدأ من السعودية وتنتهي بها بعد الطواف حول العالم، كُتب أسفلها اسم المملكة وعام رئاستها لمجموعة العشرين باللغة الإنجليزية، ويبرز فيه السدو وهو «أحد أنواع النسيج البدوي التقليدي المنتشر في شبه الجزيرة العربية»، والمدرج من منظمة اليونسكو العالمية على قائمة التراث غير المادي للبشرية، يقول: «الفكرة الأساسية من الشعار هي انعكاس لكرم ضيافة العرب ونسيج خيامهم وأصالتهم وتفاصيل حياتهم، وتعبير عن ترحيب المملكة بالعالم ورؤيتها الطموحة في تنمية الإنسان والمكان، الجانب الآخر من التصميم جاءت بالسدو لتعبر عن المستقبل، بمعنى أن السعوديين متمسكون بثقافاتهم وتقاليدهم وفي الوقت نفسه يصلون بطموحهم إلى أبعد من الحلم».

ويرى الحواس أن الألوان جزء لا يتجزأ من ثقافة السعوديين، وأضاف: «نرى الألوان في القط العسيري والسدو وفي مختلف الأزياء والتنوع المتناغم لمناطق المملكة. اخترت السدو لأن الخيمة رمز للكرم وتعبر عن تاريخنا وثقافتنا، لينطلق الشعار من ثقافات بلادي الثرية، وتكون الخطوط إيحاء يجسد عزيمة الشباب السعودي في أن يكونوا فاعلين في تحقيق رؤية المملكة».