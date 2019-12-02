شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي: رئاسة المملكة لقمة العشرين تدعم قضايا العالم العربي والإسلامي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - طارق طلبه (القاهرة)

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، أن رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين سيكون لها دور محوري في إبراز قضايا العالم العربي والإسلامي ودعمها، وعرض رؤيتها لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية لدول وشعوب العالم.

وثمن السلمي عالياً، الدور القيادي والمحوري الذي تقوم به المملكة في محاربة الإرهاب والتصدي للتدخلات الخارجية في الشؤون العربية، والمحافظة على الأمن القومي العربي، وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين في كافة دول العالم.

وهنأ رئيس البرلمان العربي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي، بمناسبة تولي المملكة العربية السعودية رئاسة قمة مجموعة العشرين.