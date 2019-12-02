شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي: رئاسة المملكة لقمة العشرين تدعم قضايا العالم العربي والإسلامي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - طارق طلبه (القاهرة)أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، أن رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين سيكون لها دور محوري في إبراز قضايا العالم العربي والإسلامي ودعمها، وعرض رؤيتها لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية لدول وشعوب العالم.
وثمن السلمي عالياً، الدور القيادي والمحوري الذي تقوم به المملكة في محاربة الإرهاب والتصدي للتدخلات الخارجية في الشؤون العربية، والمحافظة على الأمن القومي العربي، وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين في كافة دول العالم.
وهنأ رئيس البرلمان العربي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي، بمناسبة تولي المملكة العربية السعودية رئاسة قمة مجموعة العشرين.
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان العربي: رئاسة المملكة لقمة العشرين تدعم قضايا العالم العربي والإسلامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.