ما هي حقوقك عند فقدان أمتعتك في السفر؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني لعموم المسافرين أنه في حال ضياع أمتعة العميل أو تأخرها أو تلفها فيحق له مطالبة الناقل الجوي: بتعويض بما لا يقل عن 350 وحدة، وبما لا يتجاوز1131 وحدة.

رفع مستوى وقيمة التعويض عندما تتضمن الأمتعة متعلقات ثمينة، أو عندما تكون الأمتعة نفسها مرتفعة الثمن، وذلك من خلال الإفصاح عن قيمة الأمتعة قبل شحن الأمتعة بتعبئة نموذج الإفصاح قبل الشحن لضمان التعويض في حال فقدانها.

التعويض عن تلف أو فقدان الأمتعة خلال مدة 30 يوما من تاريخ استلام الناقل الجوي المطالبة بالتعويض.

التعويض عن تأخر الأمتعة بما يعادل 20 وحدة خاصة عن كل يوم تأخير وبحد أقصى 100 وحدة حقوق سحب خاصة للرحلات الداخلية.

التعويض عن تأخر الأمتعة بما يعادل 40 وحدة عن كل يوم تأخير للرحلات الدولية وبحد أقصى 200 وحدة. ملاحظة: قيمة الوحدة متغيرة وفقا للمعيار النقدي الخاص بصندوق النقد الدولي، حيث تحول الوحدة إلى ما يعادل بالريال السعودي، فيما تصل قيمة الوحدة حاليا نحو 5.2 ريالات سعودية.



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