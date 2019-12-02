السعودية | انطلاق فعاليات مؤتمر "فكر 17" في السعودية

شكرا لقرائتكم انطلاق فعاليات مؤتمر "فكر 17" في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انطلقت فعاليات مؤتمر "فكر 17" الذي تعقده مؤسسة الفكر العربي بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، مساء الإثنين، في مدينة الظهران شرق السعودية، بمشاركة 80 متحدثا و600 مشارك، تحت عنوان "نحو فكر عربي جديد"، برعاية الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية وحضور الأمير خالد الفيصل، رئيس مؤسسة الفكر العربي .

و أطلقت المؤسسة تقريرها العربي الحادي عشر للتنمية الثقافية، تحت عنوان "فلسطين في مرايا الفكر والثقافة والإبداع"، تجسيداً لموقفها الداعم للقضيّةالفلسطينية، ولمناسبة الذكرى السبعين للنكبة.

وبين الأمير خالد الفيصل في كلمته تضامنه مع القضية الفلسطينيه قائلا: "ليس لديّ كلمة اليوم، كلمتي واحدة هي فلسطين، ويكفيني أن أكرّر أمامكم العبارة التي أطلقها خادم الحرمين الشّريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عن هذا الموضوع، عندما قال "إنّ فلسطين هي قضيّتنا الأولى".

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وأجمع المشاركون في المؤتمر على أن الأفكار التي برزت والحلول التي اعتمدت في القرنين الـ19 والـ20، لم تعد ملائمة الآن ولم تعد قادرة على التعامل مع أسئلة الحاضر وتحديات المستقبل.

وفي هذا الإطار، وضعت مؤسسة الفكر العربي مجموعة من الأسئلة، آملة في أن تسهم مداخلات المتحدثين ومناقشات الحضور في إعطاء إجابات عنها، وفي فتح مسارات من شأنها أن تساعد في تجديد عاجل ومرجو للفكر العربي.

وأوضح الدكتور هنري العويط المدير العام لمؤسسة الفكر العربي أن انعقاد ⁧‫فكر17‬⁩ في ⁧‫السعودية‬⁩ يدل على تقاطع ⁧‫رؤية المملكة 2030‬⁩ مع أهداف المؤتمر، وينسجم مع استراتيجيتها الوطنية للثقافة التي انطلقت في مارس 2019.

ومن المقرر أن يبدأ اليوم الثاني بجلسة افتتاحية تحت عنوان "الفكر العربي وآفاق التجديد"، تليها أول جلسة عامة تحت عنوان "العالم اليوم.. العالم غدا: التحولات والتحديات والرؤى"، بالإضافة لـ4 جلسات متخصصة. ويختتم المؤتمر أعماله الخميس بعرض مفصل لتقارير الجلسات المتخصصة.