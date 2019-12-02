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عدن - ياسمين التهامي - أعراض الفشل الكلويّ كثيرة ومُتعدّدة، فعدم قدرة الجسم على التخلّص من فضلاته يؤدّي إلى خلل عام في الجسم وفي جميع أنحائه، وقد تكون هذه الأعراض قاتلة، فيجب الانتباه لها بشكل جدّي، وهذه أهمّ تلك الأعراض:

فقدان الشّهية والشّعور بالقيء، والغثيان، والدّوخة.

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إذا ظهرت في جسدك هذه العلامات فأنت معرض للإصابة بالفشل الكلوي.. تعرف إليها وسارع للطبيب فورًا

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قلّة في إفراز البول، وقد تصل إلى الامتناع عن إفراز البول؛ لأنّ الدّم الواصل إلى الكليتيّن قليلٌ جداً أو مُنعدم.

شحوب في لونِ المريض نتيجة فقر الدّم، وتوّرم وضعفٌ عام في جسم المريض. تورّم الساقيّن نتيجةً لتراكم السّوائل في الجسم بسبب قلّة إفرازها.

من الممكن أن يدخل المريض في غيبوبةٍ تُعرف بالغيبوبةِ الكلويّة، وتكون هذه الغيبوبة نتيجةً لتراكم اليوريا في الجسم.

آلامٌ في البطن. الشّعور بجفافِ الحلق والعطش بسبب نقص السّوائل في الجسم.

أسباب الفشل الكلويّ الحاد

قسّم العلماء أسباب الفشل الكلويّ إلى ثلاث مجموعات هي:

الأسباب قبل الكلويّة: هي الأسباب التي تُقلّل أو تمنع وصول الدّم إلى الكليتين ومن هذه الأسباب:

الحروق الشّديدة التي تستنزف الكثير من بلازما الدّم. النّزيف الحاد الذي يُفقِد الجسم كميّاتٍ كبيرةً من الدم. الالتهابات المعويّة الشديدة التي تُفقد الجسم كمياتٍ كبيرةً من السّوائل بسبب الإسهال والقيء المُستمرَّيْن.

الانسداد المعويّ. الفشل الكلويّ كبديّ المنشأ. التهابات البنكرياس الحادّة. الذّبحات الصدريّة والجلّطة الرئويّة، حيث يشترك الجميع بالهبوط الحادّ في ضغط الدّم. الحساسيّة المُفرِطة.

الجُرَع العالية من أدوية الضّغط. الأسباب الكلويّة: تكمن في الضّرر المُباشر على الكلية وأنسجتها، وينتج هذا من عدّة أسباب وأهمّها:

تجلّط الدّم في الأوردة والشّرايين داخل وحول الكِلى. ارتفاع الكولسترول وترسُّبه الذي يمنع تدفّق الدّم في الكليتين. التهاب كُبيبات الكلى. مُتلازمة انحلال الدّم اليوريميّ؛ وهو مرض ينتج عن تدمير سابق لأوانه لخلايا الدّم الحمراء.

التهابات المسالك الحادّة. الذّئبة، واضطراب الجهاز المناعيّ بسبب التهاب كُبيبات الكِلى. الأدوية، مثل بعض أدوية العلاج الكيميائيّ، والمُضادّات الحيويّة، والأصباغ المُستخدَمة خلال اختبارات التّصوير، وحمض زوليدرونيك (رلكاست) الذي يُستخدَم لعلاج مُستويات هشاشة العظام، وارتفاع الكالسيوم في الدّم (فرط كالسيوم الدم).

الورم النخاعيّ المُتعدّد، وسرطان خلايا البلازما. تصلُّب الجلد، وهي مجموعة من الأمراض النّادرة التي تؤثّر على أنسجة الجلد والضّام. فرفريّة نقص الصُفيحات الخثاريّ، وهو اضطراب نادر في الدم.

السّموم، مثل الكحول، والمعادن الثّقيلة، والكوكايين. التهاب الأوعية الدمويّة.

النّخر الأنبوبيّ الكلويّ. الأسباب بعد كلويّة: هي أيّ مرض يؤدّي إلى انسداد مجرى البول، ويمنعه من الخروج من الجسم، مثل:سرطان المثانة.

تجلّط الدّم في المسالك البوليّة. سرطان عنق الرّحم. سرطان القولون. تضخّم البروستات. حصى الكِلى. تلف الأعصاب التي تُغذّي على الأعصاب التي تتحكّم في المثانة. سرطان البروستات. انسداد في كلا الحالبيّن بسبب الحَصَوات -وهذه نادرة الحدوث جداً-، أو انسداد أحدهما، مع وجود فشل بوظائف الكلية في الجانب الآخر. المشاكل الوراثيّة التي تخصّ مجرى البول المُؤدّية إلى انسداده.