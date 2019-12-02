بعد إصدار الوثيقة.. هذا ما يجب على الشركات توفيره لك في خدمة التوصيل عبر المنصات الإلكترونية

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وثيقة ضوابط وإرشادات تقديم خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية، مشيرة إلى أنها ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 20 ديسمبر الجاري. وتضمنت الوثيقة مجموعة من الضوابط والارشادات اللازمة لتنظيم تقديم الخدمة؛ لحماية حقوق المستفيد منها وتنظيم العلاقة بينه وبين مقدم الخدمة.

وتلزم الضوابط مقدم الخدمة بتوفير مركز اتصال مجاني لخدمات المستفيدين، وإنشاء وحدة إدارية لتلقي ومعالجة الشكاوى، والالتزام بالشفافية تجاه معلومات الخدمة وأسعارها والعروض الترويجية وأي أحكام أو شروط مطبقة. كما تلزم الوثيقة مقدم الخدمة بجملة من الالتزام تجاه المستفيد منها على سبيل المثال ﻣﻮاﻓﻘته ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ، واﻷﺳﻌﺎر، وآﻟﻴﺔ اﻟﺪﻓﻊ واﻹﻟﻐﺎء واﻻﺳﺘﺮداد ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻃﻠﺒﻪ، وﻋﺪم ﺧﺼﻢ أي ﻤﺒﻠﻎ ﻣنه إﻻﺑﻌﺪ قبول طلب الخدمة، وﺗﺰوﻳده ﺑﻔﺎﺗﻮرة إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ أورﺳﺎﻟﺔ ﻧﺼﻴﺔ ﻳﻮﺿﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻄﻠﺐ واﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﺗﻢ دﻓﻌﻪ ﻣنه.