قنصلية الإمارات بجدة تؤجل الاحتفال بيومها الوطني لوفاة الأمير متعب

أعلنت القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة بجدة تأجيل حفل الاستقبال باليوم الوطني”48″ والمقرر إقامته مساء اليوم الاثنين على أن يتم تحديد الموعد في وقت لاحق.

وأوضح قنصل عام الإمارات العربية المتحدة بمحافظة جدة السفير ناصر الكتبي أن التأجيل إثر المصاب الجلل في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.