بالفيديو.. سيول قنونا تجرف 3 شباب في مكة

جرفت سيول وادي قنونا، ثلاثة شباب في سبت الجارة بمحافظة القنفذة التابعة لمنطقة مكة المكرمة، ونشر الإعلامي، عبد العزيز الثبيتي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو يوثق جرف السيول المتدفقة للشباب، داعيًّا «نسأل الله ان يلطف بحالهم »، بينما لم يتضح مصيرهم إلى الآن.

كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أكدت في تقريرها لطقس غدٍ الثلاثاء، إن الفرصة مهيأة لتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض، وكذلك على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأضافت الهيئة، أن درجات الحرارة تواصل انخفاضها على شمال وغرب وأجزاء من وسط وشرق المملكة تصحب برياح نشطة مثيرة للغبار، كما يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة.

وكان الباحث في الأحوال الجوية أبوعبدالرحمن الحربش الصخري، أكَّد، اليوم الإثنين، انخفاض درجات الحرارة الليلة وخلال اليومين المقبلين بعدد من المناطق.

وقال الصخري: «إن هبوب رياح شمالية باردة وخفيفة السرعة؛ يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة قليلًا الليلة وخلال اليومين القادمين في مناطق شمال ووسط المملكة»، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة ترتفع قليلًا يومي الخميس والجمعة، ثم تبدأ موجة برد متوسطة الشدة من يوم السبت المقبل ولعدة أيام.