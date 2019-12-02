«الحصيني»: انخفاض الحرارة 5 درجات بدءًا من الثلاثاء

توقّع الباحث في الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، انخفاضًا في درجات الحرارة يتراوح من ثلاث إلى خمس درجات من يوم غد الثلاثاء، وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن بداية انخفاض درجات الحرارة، ستكون من المناطق الشمالية ثم الوسطى وشمالي المدينة المنورة والمنطقة الشرقية، متوقعًا استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى الخميس المقبل.

وتابع الحصيني، أن تلك الحالة الجوية يليها بدءًا من يوم الجمعة المقبل، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ثم هجوم قطبي وانخفاض قوي في الحرارة خلال الأسبوع القادم يسبقه حالة ممطرة.

وكان الباحث في الأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخري، أكَّد اليوم الاثنين، انخفاض درجات الحرارة الليلة وخلال اليومين القادمين بعدد من المناطق.

وقال الصخري: «إن هبوب رياح شمالية باردة وخفيفة السرعة؛ يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة قليلًا الليلة وخلال اليومين القادمين في مناطق شمال ووسط المملكة»، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة ترتفع قليلًا يومي الخميس والجمعة، ثم تبدأ موجة برد متوسطة الشدة من يوم السبت القادم ولعدة أيام.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أكدت في تقريرها لطقس غدٍ الثلاثاء، أن الفرصة مهيأة لتكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق، مشيرًة إلى أن المناطق المتأثرة بتلك الحالة المناخية تشمل أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، وكذلك على مناطق جازان، عسير والباحة وتمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.