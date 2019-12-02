سفارة الإمارات في الرياض تؤجل احتفالها بـ«اليوم الوطني»

أعلنت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالرياض، اليوم الإثنين، تأجيل حفل اليوم الوطني «48» الذي كان مقررًا إقامته، غدًا الثلاثاء؛ بسبب وفاة المغفور له صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز.

وقال ‏‏‏‏‏‏الحساب الرسمي لسفارة الإمارات لدى المملكة العربية السعودية-الرياض، عبر «تويتر»: «تتقدم السفارة بخالص التعازي للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا بوفاة المغفور له صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، وتعلن السفارة تأجيل حفل اليوم الوطني بالرياض الذي كان مقررًا، الثلاثاء، في 3 من ديسمبر إلى الأسبوع المقبل».

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تلقّى، اليوم الإثنين، برقية عزاء من أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة المغفور له صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، داعيًّا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم آل سعود الكرام جميل الصبر والسلوان.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.