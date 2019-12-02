خلال زيارته الرسمية.. «الجبير» يبحث مستجدات مع وزير دفاع اليابان

استعرض وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اليوم الاثنين، مجالات التعاون بين المملكة واليابان، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مع وزير الدفاع الياباني تارو كونو.

جاء ذلك خلال لقاء الجبير، كلًّا من وزير الدفاع الياباني، وعضو مجلس المستشارين الياباني ماساهيسا ساتو، والبروفسور هاروتاكا تاكيناكا من المعهد الوطني لدراسة السياسات، بحضور مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي، والمستشار بمكتبه إيهاب بن محمد النجار.

وكان وزير خارجية اليابان موتيجي توشيميتسو، استقبل في مقر وزارة الخارجية اليابانية اليوم، الوزير الجبير، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون المشترك، فضلًا عن استعراض المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعث برقية عزاء ومواساة، لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في وفاة رئيس وزراء اليابان الأسبق ياسوهيرو ناكاسوني.

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وقال خادم الحرمين: «تلقينا نبأ وفاة دولة السيد ياسوهيرو ناكاسوني رئيس وزراء اليابان الأسبق، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق، باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه».

من جانبه، بعث سمو ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في وفاة رئيس الوزراء الياباني الأسبق.

وقال سمو ولي العهد: بلغني نبأ وفاة دولة السيد ياسوهيرو ناكاسوني رئيس وزراء اليابان الأسبق، وأُعْرِبُ لدولتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء.