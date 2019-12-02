في وفاة الأمير متعب.. قيادة الإمارات تعزي خادم الحرمين الشريفين

تلقّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، برقية عزاء من أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة المغفور له صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم آل سعود الكرام جميل الصبر والسلوان.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تلقى برقية عزاء من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز.
وسأل أمير دولة الكويت الله تعالى، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.
كما تلقى خادم الحرمين الشريفين، برقيتي عزاء مماثلتين من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، والشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء، أعربا فيهما عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما في وفاة المغفور له بإذن الله، سائلين الله العليَّ القدير أن يتغمَّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
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