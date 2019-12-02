فيديو وصور يوثقان أزمة «طرق الداير» ومعاناة قاطني المحافظة

تتواصل معاناة قاطني محافظة الداير بمنطقة جازان؛ بسبب تعثر معظم مشروعات الطريق في المحافظة، ما انعكس على حركة تنقّل الأهالي بين القرى والهجر، في ظل الانهيارات الصخرية المتكررة، ومخلَّفات تنفيذ الطرق، دون حسم الأمر من قِبَلِ الجهات ذات الصلة القائمة على المتابعة.

كانت آخر فصول تلك المعاناة، الانهيارات الصخرية التي وقعت اليوم الاثنين، بطريق مركز عثوان، الذي يعاني إنجازه تعثرًا منذ ١٥ سنة، مما أدى إلى انقطاع الطريق الرابط بين المركز وقراه، وذلك بسبب الانهيارات التي أدت إلى استحالة المرور بالطريق الذي يخدم أكثر من مركز مجاور.

ولا يعد طريق مركز عثوان وحده سببًا في معاناة الأهالي، فلا يزال طريق «العزة-آل محمد» بالمحافظة شرق منطقة جازان، في غياهب التعثُّر دون بوادر أمل لإنجازه، مع غياب أي حلول تُعجِّل بإنجاز المشروع المتعثر، منذ أكثر من عشر سنوات.

ويعيش أهالي «آل علي» معاناة مماثلة خصوصًا في موسم الأمطار مع تعثر طريق طلان، الذي تجاوز تعثره عشر سنوات، رغم تعاقب الشركات وتَوَالِي المقاولين؛ حيث أكد الأهالي أهمية وجود خطة طوارئ لإنهاء المعاناة؛ مشيرين إلى أن أغلب الطرق الحيوية في المحافظة متعثرة مثل «العزة وعثوان وطلان والجانبة وعقبة الشايف والسلف»، وتحتاج تدخلًا سريعًا بتغيير المقاولين بدلًا من سحب المشاريع.

Advertisements

وأشار الأهالي أن سحب المشاريع يزيد المعاناة ولا ينهيها؛ بسبب إجراءات مطوَّلة تقتضيها عملية سحب المشروع من المقاول، مشيرين إلى أنه يجب على الوزارة إعداد خطة طوارئ لمعالجة التعثر دون سحب المشاريع.

وكان محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، ومدير عام متابعة المشاريع بإمارة منطقة جازان محمد اللغبي ومدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس مبارك بن ناصر المطوع تفقدوا اليوم عددًا من المشاريع المتعثرة التي تنفذها إدارة الطرق بالمحافظة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وأكد محافظ الداير ضرورة معالجة تعثر مشاريع الطرق بشكل عاجل، كونها من أساسيات التنمية والتي تسهم في راحة المواطن، لافتًا إلى أن نجاح تلك المشاريع مطلب ضروري للاستفادة من مقدَّرات المحافظة السياحية والاقتصادية والزراعية.