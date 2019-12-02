ملك الأردن يرسل برقية عزاء لخادم الحرمين في وفاة الأمير متعب

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء، اليوم الاثنين، من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز، رحمه الله.

وأعرب جلالته باسمه وباسم شعب وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية عن أصدق التعازي والمواساة بهذا المصاب، سائلًا الله العليَّ القديرَ أن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة والشعب السعودي جميل الصبر وحسن العزاء.