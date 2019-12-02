«الأرصاد» تعلن «طقس الثلاثاء» على مناطق المملكة

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غدٍ الثلاثاء، إن الفرضة مهيأة لتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق، وأشارت «هيئة الأرصاد»، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن المناطق المتأثرة بتلك الحالة المناخية تشمل أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض وكذلك على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأضافت الهيئة، أن درجات الحرارة تواصل انخفاضها على شمال وغرب وأجزاء من وسط وشرق المملكة تصحب برياح نشطة مثيرة للغبار، كما يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة.

ويشهد البحر الأحمر، هبوب رياح شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة، ويكون ارتفاع الموج فيه، من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي فيشهد رياحًا شمالية غربية الى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، ويكون ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة (العظمى والصغرى) المتوقعة، غدًا الثلاثاء، في مناطق المملكة.