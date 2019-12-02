

مكة المكرمة 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واس

استقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بمكة المكرمة اليوم معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بمملكة الأردن الدكتور محمد أحمد الخلايلة والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441هـ، بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط وعدد من المسؤولين.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج بيت الله الحرام.

عقب ذلك عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج المملكة الأردنية بموسم حج 1441هـ.

إثر ذلك وقع وزير الحج والعمرة ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ التي على ضوئها يتم تنظيم قدوم الحجاج القادمين من الأردن وتوفير متطلباتهم كافة من خلال الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

وأكد الدكتور بنتن في تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاقية أن الجميع يتشرف بخدمة حجاج بيت الله الحرام وتوفير كل الإمكانيات لينعموا برحلة إيمانية ميسرة، مؤكدًا أن الاجتماع أثمر عن توقيع اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441 هـ وتشمل جميع الخدمات وتلبية احتياحات ضيوف الرحمن خلال فترة تواجدهم في المملكة لأداء المناسك.

من جهته أعرب وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية عن شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين على ما يقدمانه للحجاج من خدمات وإمكانيات بشرية وتقنية.

وقال معاليه "إدارة المملكة لهذه الحشود العظيمة في هذه البقعة المحدودة وفي زمن قصير تؤكد عظمة الجهود المبذولة لخدمة الحجيج والزوار".

// انتهى //

22:22ت م

0268





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزير الحج يعقد اجتماعًا مع وزير الأوقاف الأردني لبحث ترتيبات موسم حج 1441هـ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.