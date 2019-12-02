

الرباط 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واس

انطلقت بالعاصمة المغربية الرباط اليوم أعمال الدورة الرابعة للمنتدى الإفريقي للأمن تحت عنوان " تأثير التغير المناخي على الأمن في إفريقيا"، بمشاركة ممثلي 35 دولة، إضافة إلى 400 من الشخصيات والخبراء من مختلف العالم.

ويهدف المنتدى إلى إتاحة الفرصة لتقاسم الأفكار وتبادل التجارب بين الخبراء ومؤسسات البحث والمقاولات الخاصة، لبحث التحديات التي ستواجهها إفريقيا في عام 2050.

ويناقش المنتدى الذي يستمر ثلاثة أيام عددًا من الموضوعات عن "الأمن الغذائي وتدبير الماء" و"النمو الديمغرافي والتنمية الزراعية" و"حلول استباقية لمشاكل المستقبل.

// انتهى //

22:14ت م

0266





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / انطلاق أعمال الدورة الرابعة للمنتدى الإفريقي للأمن بالرباط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.