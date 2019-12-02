السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقية تعزية من حاكم الفجيرة



الفجيرة 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية عزاء من أخيه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - .

وعبر سمو حاكم الفجيرة عن خالص تعازيه و مواساته بوفاة المغفور له - بإذن الله - الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود , داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم الأسرة الحاكمة جميل الصبر والسلوان.

كما تلقى - أيده الله - برقية تعزية مماثلة من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة .

// انتهى //

21:57ت م

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