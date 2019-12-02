السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقية عزاء من حاكم أم القيوين



أم القيوين 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية عزاء من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى بدولة الإمارات حاكم أم القيوين في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - .

وأعرب سمو حاكم أم القوين عن صادق تعازيه و مواساته بوفاة المغفور له - بإذن الله - الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود, داعياً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته و أن يسكنه فسيح جناته و أن يلهم الأسرة الحاكمة الكرام الصبر والسلون.

كما تلقى - أيده الله - برقية تعزية مماثلة من سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.

// انتهى //

21:39ت م

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