السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقية تعزية من حاكم عجمان



عجمان 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية عزاء من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -.

وأعرب سمو حاكم عجمان عن صادق تعازيه و مواساته في وفاة المغفور له - بإذن الله - الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته و أن يلهم الأسرة الحاكمة الكرام جميل الصبر والسلوان.

كما تلقى - أيده الله - برقيتي عزاء مماثلتين من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان و سمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان.

// انتهى //

21:24ت م

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