

الشارقة 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية عزاء من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى بدولة الإمارات حاكم الشارقة في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - .

وأعرب سمو حاكم الشارقة عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة المغفور له بإذن الله الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة الحاكمة الكرام جميل الصبر والسلوان.

كما تلقى - أيده الله - برقيات تعزية مماثلة من سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة.

// انتهى //

21:21ت م

0244





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقية تعزية من حاكم الشارقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.