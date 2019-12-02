السعودية | الديوان الملكي: الصلاة على الأمير متعب بن عبدالعزيز بعد صلاة عصر يوم غدٍ الثلاثاء في جامع الامام تركي وبعد العشاء في المسجد الحرام

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:56 مساءً, 2 ديسمبر 2019 م المناطق - واس صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

“بيان من الديوان الملكي”

إلحاقاً لبيان الديوان الملكي الصادر بشأن وفاة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -.

فقد تقرر أن تكون الصلاة على المغفور له – بإذن الله تعالى – بعد صلاة عصر يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 6 / 4 / 1441هـ، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، وبعد صلاة العشاء في نفس اليوم بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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