شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يتلقى برقية تعزية من سلطان عمان وحاكم عجمان وحاكم أم القيوين وحاكم رأس الخيمة في وفاة الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود والان نبدء بالتفاصيل

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ برقية عزاء ومواساة من أخيه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ.

وأعرب جلالته عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور له بإذن الله الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود ، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة الحاكمة الصبر والسلوان.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية عزاء من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى بدولة الإمارات حاكم أم القيوين في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - .

وأعرب سمو حاكم أم القوين عن صادق تعازيه و مواساته بوفاة المغفور له - بإذن الله - الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود, داعياً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته و أن يسكنه فسيح جناته و أن يلهم الأسرة الحاكمة الكرام الصبر والسلون.

كما تلقى - أيده الله - برقية تعزية مماثلة من سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية عزاء من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -.

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وأعرب سمو حاكم عجمان عن صادق تعازيه و مواساته في وفاة المغفور له - بإذن الله - الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته و أن يلهم الأسرة الحاكمة الكرام جميل الصبر والسلوان.

كما تلقى - أيده الله - برقيتي عزاء مماثلتين من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان و سمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية عزاء من أخيه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - .

وعبر سمو حاكم رأس الخيمة عن خالص تعازيه و مواساته بوفاة المغفور له - بإذن الله - الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود , سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما تلقى - أيده الله - برقية تعزية مماثلة من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.