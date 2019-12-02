إنفوجراف.. الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، الأخ غير الشقيق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الإثنين، وسيصلى عليه بعد صلاة العصر، الثلاثاء، في الحرم المكي الشريف بمكة المكرمة.

والأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود (88 عاماً) تولى وزارة الشؤون البلدية والقروية سابقاً وقبلها وزارة الأشغال العامة والإسكان، وهو الابن الـ17 من أبناء الملك عبدالعزيز الذكور، والدته الأميرة شهيدة، التي أنجبت أيضاً الأمير منصور بن عبدالعزيز، أول وزير للدفاع في السعودية، وبعد وفاته خلفه شقيقه أيضاً الأمير مشعل بن عبدالعزيز، الذي توفي مؤخراً وكان رئيساً لهيئة البيعة.

الإنفوجراف التالي يوضح المزيد عن الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود:



