خادم الحرمين يتلقى برقيات عزاء من رئيس دولة الإمارات ونائبه وولي عهد أبوظبي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبو ظبي) تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية عزاء من أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - . تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية عزاء من أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - . وأعرب رئيس دولة الإمارات عن صادق تعازيه ومواساته بهذا المصاب، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة والشعب السعودي جميل الصبر وحسن العزاء. كما تلقى - أيده الله - برقيتي عزاء مماثلتين من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي, وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.



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