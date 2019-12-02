124 اجتماعا ومؤتمرا لـG20 برئاسة المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة 124 اجتماعا ومؤتمرا لـG20 ترأسها المملكة بدءا من الغد، والذي يأتي بعد ثلاثة أيام من تسلمها رئاسة المجموعة، وحتى انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين في الرياض 21 ـ 22 نوفمبر 2020، وتشمل اجتماعات وزراء ومسؤولين رسميين وممثلي مجموعات التواصل، تحتضنها أربع مدن سعودية هي الرياض وجدة والخبر والعلا، إضافة إلى عواصم ومدن خارج المملكة بينها واشنطن وجنيف وسول. «مكة» وضعت خارطة لجميع الاجتماعات التي ستعقد خلال عام كامل، لتكون بمثابة مفكرة للمهتمين والمتابعين لاستضافة السعودية لاجتماعات العشرين. ورشة عمل حول إزالة الكربون - الحلول القائمة على الطبيعة وحلول التكنولوجيا 17 - 18 يونيو جدة الاجتماع الثاني للشراكة العالمية للشمول المالي 17 يونيو جدة الاجتماع الثالث لمجموعة عمل التنمية 17 - 18 يونيو الرياض ورشة عمل الاقتصاد الدائري للكربون حول آليات التمكين للاقتصاد الدائري للكربون 18 يونيو جدة الاجتماع الثاني لمجموعة عمل الطاقة المستدامة 19 - 20 يونيو جدة الاجتماع الثاني لمجموعة عمل الهيكل المالي العالمي 23 يونيو باريس الاجتماع الثاني لمجموعة عمل التجارة والاستثمار 28 - 29 يونيو الرياض ندوة الأولويات 15 يوليو جدة الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية 18 - 19 يوليو جدة الاجتماع الرابع لفريق عمل الاقتصاد الرقمي 20 - 21 يوليو الرياض منتدى الاقتصاد الرقمي العالمي 22 يوليو الرياض اجتماع وزراء الاقتصاد الرقمي 22 - 23 يوليو الرياض الاجتماع الرابع لمجموعة عمل التوظيف 7 - 8 سبتمبر الرياض قمة العمل لمجموعة تواصل العشرين 7 - 8 سبتمبر الرياض اجتماع وزراء العمل 9 - 10 سبتمبر الرياض الاجتماع الثالث لنواب وزراء البيئة 14 - 15 سبتمبر الرياض اجتماع وزراء البيئة 16 سبتمبر الرياض ورشة عمل حول النقل في الاقتصاد الدائري للكربون 18 سبتمبر الخبر ورشة للعمل على تقرير مجموعة العشرين للاقتصاد الدائري للكربون 4 18 - 19 سبتمبر الخبر الاجتماع الثالث لمجموعة عمل المناخ 19 - 21 سبتمبر الخبر الاجتماع الثالث لمجموعة عمل الهيكل المالي العالمي 22 - 23 سبتمبر سول الاجتماع الثالث لمجموعة عمل الطاقة المستدامة 23 - 25 سبتمبر الخبر قمة العلوم لمجموعة تواصل العشرين 25 - 26 سبتمبر جدة معرض التقنية 26 سبتمبر الخبر ورشة عمل حول تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه 27 سبتمبر الخبر اجتماع وزراء الطاقة 27 - 28 سبتمبر الخبر مجموعة عمل النقل 29 سبتمبر - 1 أكتوبر الخبر اجتماع الشربا الثالث 29 - 30 سبتمبر جدة قمة الحضارة لمجموعة تواصل العشرين 30 سبتمبر - 2 أكتوبر الرياض الاجتماع الثالث لمجموعة عمل التجارة والاستثمار 3 - 4 أكتوبر الرياض اجتماع وزراء التجارة 5 أكتوبر Advertisements الرياض قمة المجتمع المدني لمجموعة تواصل العشرين 6 - 9 أكتوبر الرياض الاجتماع الثاني لكبار مسؤولي السياحة 9 أكتوبر جدة اجتماع وزراء السياحة 10 أكتوبر جدة قمة الشباب لمجموعة تواصل العشرين 10 - 12 أكتوبر الرياض مؤتمر السياحة (غير مؤكد) 11 أكتوبر جدة قمة الشباب لمجموعة تواصل العشرين 13 - 14 أكتوبر الخبر الاجتماع الثالث للشراكة العالمية للشمول المالي (غير مؤكد) 13 أكتوبر واشنطن قمة الشباب لمجموعة تواصل العشرين 15 - 17 أكتوبر العلا قمة الشباب لمجموعة تواصل العشرين 18 - 19 أكتوبر الرياض الاجتماع الثالث لمجموعة عمل مكافحة الفساد 20 - 21 أكتوبر الرياض قمة المرأة لمجموعة تواصل العشرين 20 - 22 أكتوبر الرياض اجتماع وزراء مكافحة الفساد (غير مؤكد) 22 أكتوبر الرياض قمة الأعمال لمجموعة تواصل العشرين 26 - 27 أكتوبر الرياض قمة الفمر لمجموعة تواصل العشرين 29 - 30 أكتوبر الرياض اجتماع وكلاء وزراء المالية 17 - 18 نوفمبر الرياض اجتماع الشربا الرابع 17 - 19 نوفمبر الرياض الاجتماع المشترك للشربا ووكلاء وزراء المالية 19 نوفمبر الرياض عشاء عمل وزراء المالية 20 نوفمبر الرياض اجتماع وزراء الخارجية 20 نوفمبر الرياض قمة القادة 21 - 22 نوفمبر الرياض اجتماع وزراء التعليم 4 - 5 أبريل الرياض الاجتماع الأول لكبار مسؤولي السياحة 6 - 7 أبريل العلا الاجتماع الثاني لمجموعة عمل التوظيف 7 - 9 أبريل الرياض الاجتماع الثالث لوكلاء وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية 16 أبريل واشنطن الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية 16 - 17 أبريل واشنطن الاجتماع الثالث لمجموعة عمل الصحة 16 - 18 أبريل الرياض ورشة للعمل على تقرير مجموعة العشرين للاقتصاد الدائري للكربون 2 19 - 20 أبريل الرياض اجتماع وزراء الصحة 19 - 20 أبريل الرياض الاجتماع الثالث لفريق عمل الاقتصاد الرقمي 3 - 4 يونيو الرياض الاجتماع الثالث لمجموعة عمل الإطار 4 - 5 يونيو بالي الاجتماع الثالث لمجموعة عمل التوظيف 8 - 9 يونيو جنيف



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