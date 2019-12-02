وزير التجارة: المملكة من أوائل الدول في التسوق الالكتروني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن المملكة أصبحت في مقدمة الدول بفضل المشاريع الجديدة والمتطورة على حد سواء.

وعد القصبي خلال الجلسة الحوارية التي عقدت أمس بعنوان «السعودية: الحضور المهم في خارطة الاستثمارات الدولية» ضمن منتدى الإعلام السعودي، أن حضور المملكة مهم في خارطة الاستثمارات الدولية.

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وقال «المملكة حققت إنجازات بحسب تقرير البنك الدولي، فهي الأولى عالميا والأكثر تقدما وإصلاحا، وذلك تحقق بفضل الله ثم بتوجيهات ولي العهد وجهود الوزراء».

وشدد على أهمية التجارة الالكترونية ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني في ظل التنامي الكبير الذي تشهده في المملكة، مضيفا «أن إنجاز السعودية رحلة مستمرة بدعم تكاتف الجهود من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورواد الأعمال لمعرفة التحديات والإجراءات من تطوير أنظمة ولوائح وتحسين إجراءات وإعادة هندستها لتحسين مكانة المملكة، وهذا الطريق مستمر، ورؤية 2030 حددت أن تضعها ضمن مصاف الدول الأكثر تنافسية في العالم».

ولفت إلى وجود رؤية اقتصادية للمملكة 2030، والإعلام بحاجة لرؤية إعلامية مماثلة بقيادة وزير الإعلام.