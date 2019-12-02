مقدمو برامج «التوك شو» يرفضون اتهامات بعدم جدواها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

رفضت مجموعة من مقدمي البرامج الحوارية التلفزيونية العربية الاتهامات الموجهة للبرامج بأنها مجرد تنفيس لا يقدم أي حلول للمشكلات، وذلك في جلسة «برامج التوك شو.. تنفيس أم علاج؟»، وذلك في منتدى الإعلام السعودي الذي انطلقت فعالياته أمس في الرياض.

وقال المذيع علي العلياني «نحن عين دالة لكل مسؤول نبيل يريد مصلحة البلد، والإعلام دائما بحاجة إلى مساحة أكبر من الحرية، وبرامج التوك شو في المملكة لا تتوافق مع النهضة التي تعيشها».

من جهته، أكد الإعلامي معتز الدمرداش أن برامج التوك شو متهمة من السلطة ومؤسسات الدولة بأنها أصبحت جبهة تحريضية وفي المقابل متهمة من عامة الناس بأنها تحاول إشغال الناس بقضايا هامشية، مضيفا «ومن الاتهامات أيضا أن هذه البرامج تشوه سمعة البلد، لكن الدول القوية لا تخشى مناقشة مشاكلها، فسمعة البلد يساء لها حينما لا تناقش مشاكلها وحينما تتم محاولة إخفاء هذه المشاكل».

وقال «التوك شو باتت الملجأ الأول للمواطنين، وهي البديل للأحزاب والقوى السياسية، فلن تجد حزبا سياسيا يلتحم عليه المواطن مثل برامج التوك شو، كما أنها أضحت المنصة التي يتحدث فيها الجميع بدلا من الصحافة التي ماتت في هذا الوقت».

فيما أوضح الدكتور بركات الوقيان أن برنامج التوك شو مع وسائل التواصل الاجتماعي أضحت الملاذ للمواطن بعد الصحف الورقية، مضيفا «البرامج أصبحت توجه سياسيا من بعض الحكومات، في الوقت الذي تسعى فيه البرامج إلى التعاطي مع هموم المواطن بشفافية».

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ووجه الوقيان رسالة للمسؤولين في الوطن العربي، قائلا «يجب عليكم أن تقولوا للإعلام أنت عيني الأخرى التي أرى بها ما لا أرى، فبرامج التوك شو ليست مؤامرة سياسية».

من جانبه، رأى الإعلامي وائل الإبراشي من خلال تجربته لمدة ثلاثين عاما أن برامج التوك شو ضرورة لأي محطة، لكي تستقيم في برامجها، وقال»بالنسبة لي حاولت ألا يقتصر برنامجي على السياسة، بل أدخلت فيه ترفيها، فأحد همومي في البرنامج هو الحفاظ على المشاهد وإبقاؤه متابعا للشاشة».

ورد المذيعون الأربعة تهمة الإثارة غير الهادفة التي وجهتها لهم مديرة الجلسة نشوى الرويني، إذ قال الدمرداش «الإثارة ليست تهمة، أنا من مدرسة مفيد فوزي وإحسان عبدالقدوس، وكلهم واجهوا اتهامات من هذا النوع، فبرامج التوك شو مستهدفة لأنها ملاذ المستضعفين».

العلياني:

نحن عين دالة لكل مسؤول يريد مصلحة البلد

الدمرداش:

الدول القوية لا تخشى مناقشة مشاكلها في الإعلام

الوقيان: