الملك سلمان يدعو أمير الكويت لاجتماع مجلس التعاون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الكويت بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة خطية لأخيه أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، تضمنت دعوته لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقام بتسليم الرسالة لأمير الكويت الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، وذلك خلال استقباله له أمس بقصر بيان. واطلع أمير دولة الكويت خلال الاستقبال على التحضيرات الجارية لعقد اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.



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