اجتماع يناقش علاقة اتحاد الصحفيين العرب مع المنظمات الدولية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يرعى وزير الإعلام تركي الشبانة مساء اليوم بالرياض حفل افتتاح اجتماع الأمانة العامة بالاتحاد العام للصحفيين العرب، الذي تستضيفه هيئة الصحفيين السعوديين، ويشارك فيه ممثلو النقابات العربية الأعضاء في اتحاد الصحفيين العرب.

ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الإعلامية، من بينها علاقة اتحاد الصحفيين مع المنظمات الدولية والإقليمية، مثل الاتحاد الدولي للصحفيين، وجامعة الدول العربية، ومسألة الحريات الصحفية والنقابية في الوطن العربي، والمستجدات المتعلقة بطلب العضوية في الاتحاد، والإعداد للاجتماع القادم للمكتب الدائم للاتحاد، بالإضافة إلى بعض الجوانب الإدارية والتنظيمية.

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ورحب رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين، خالد المالك، بأعضاء الأمانة العامة بالاتحاد العام للصحفيين العرب، وأبدى سروره باستضافة الهيئة للاجتماع الذي يتزامن مع فعاليات منتدى الإعلام السعودي.

وأشار إلى أن مثل هذه اللقاءات تمنح الفرصة للإعلاميين في الوطن العربي ليقفوا مباشرة على المنجز الذي تحقق على صعيد الإعلام، وأن يلتقوا زملاءهم الإعلاميين السعوديين لتبادل الخبرات والحديث حول الإعلام وقضاياه.

من جانبه شكر رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب، مؤيد اللامي، هيئة الصحفيين السعوديين على استضافة اجتماعات الأمانة العامة للاتحاد، مشيدا بدور هيئة الصحفيين بوصفها عضوا فاعلا ومؤثرا في قيادة الاتحاد، معربا عن تطلعه للمزيد من التعاون بين الاتحاد والهيئة.