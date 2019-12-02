القيادة تعزي في وفاة رئيس وزراء اليابان الأسبق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عزى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، في وفاة رئيس وزراء اليابان الأسبق ياسوهيرو ناكاسوني.

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وقال الملك في برقية عزاء ومواساة «تلقينا نبأ وفاة ياسوهيرو ناكاسوني رئيس وزراء اليابان الأسبق، ونعرب لكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق، باسمنا وشعب وحكومة المملكة عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه».

وفي برقية مماثلة عزى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، في وفاة رئيس وزراء اليابان الأسبق ياسوهيرو ناكاسوني.

وقال ولي العهد «بلغني نبأ وفاة ياسوهيرو ناكاسوني رئيس وزراء اليابان الأسبق، وأعرب لكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».