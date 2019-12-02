شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” تفوز بجائزة الصحافة الاقتصادية بمنتدى الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

أعلن منتدى الإعلام السعودى ، فوز الزميلة دانة توفيق بوبشيت الصحفية بجريدة ”الخليج 365” بجائزة الإعلام السعودي فرع الصحافة فئة "الصحافة الاقتصادية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ”الخليج 365” تفوز بجائزة الصحافة الاقتصادية بمنتدى الإعلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.