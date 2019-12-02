بث مباشر.. حفل جوائز الكرة الذهبية

ينطلق، مساء الإثنين، حفل جوائز الكرة الذهبية التي تنظمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

المجلة الفرنسية ستقدم 4 جوائز خلال الحفل الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس، وهي الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2019، وأفضل لاعبه في العالم لنفس العام، وجائزة "كوبا" لأفضل لاعب صاعد تحت 21 عاما، بالإضافة إلى جائزة "ليف ياشين" لأفضل حارس مرمى، والتي تُقدم لأول مرة.

ويترشح 30 لاعبا على الفوز بالجائزة، وهم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو والجزائري رياض محرز والإنجليزي رحيم ستيرلينج والبرتغالي برناردو سيلفا والبلجيكي كيفين دي بروين، نجوم مانشستر سيتي، والأرجنتيني ليونيل ميسي والهولندي فرينكي دي يونج ومارك أندريه تير شتيجن والفرنسي أنطوان جريزمان، نجوم برشلونة، والفرنسي هوجو لوريس، والكوري الجنوبي سون هيونج مين، نجما توتنهام.

ومن ريال مدريد يترشح البلجيكي إيدين هازارد والفرنسي كريم بنزيمة، وكذلك البرتغالي كريستيانو رونالدو والهولندي ماتياس دي ليخت من يوفنتوس، والفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي ماركينيوس من باريس سان جيرمان، والصربي دوسان تاديتش والهولندي دوني فان دي بيك من أياكس أمستردام.

ويمتلك نادي أرسنال مرشحا وحيدا، وهو المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، والبرتغالي جواو فيليكس من أتلتيكو مدريد، .والسنغالي كاليدو كوليبالي من نابولي، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ.

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بدء الإعلان عن ترتيب المرشحين للكرة الذهبية

مجلة "فرانس فوتبول" المانحة لجائزة الكرة الذهبية تبدأ في الإعلان عن ترتيب اللاعبين الـ30 المرشحين لجائزة الكرة الذهبية.

الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد والهولندي جورجينيو فينالدوم لاعب ليفربول احتلا المركز الـ26 في الترتيب.

الإعلان عن ترتيب اللاعبين بجائزة الكرة الذهبية



صلاح ومحرز ضمن الـ10 الأوائل المرشحين للكرة الذهبية

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، المانحة لجائزة الكرة الذهبية، عن أصحاب أول 10 مراكز ضمن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2019، ومن بينهم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، والجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

صلاح ومحرز ضمن الـ10 الأوائل المرشحين للكرة الذهبية

