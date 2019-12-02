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إستراتيجيات الحملات الإعلانية ضمن منتدى الإعلام
خلال ورشة عمل عن التطبيقات المرنة
متابعات الخليج 365 - واس
استعرضت ورشة عمل “إستراتيجيات الحملات الإعلانية القواعد والتطبيقات المرنة”، القواعد التي ينبغي التقيّد بها لضمان تطبيق فعال ومرن للإستراتيجيات الإعلامية الاتصالية.
وأوضح خبير الإستراتيجيات الإعلامية في أستراليا بول رايدر خلال منتدى الإعلام السعودي أن من أكثر النصائح المقدمة في عالم الإعلانات تحديد الفئات المستهدفة، لافتًا إلى أن جزءًا كبيرًا من الميزانيات المرصودة للإعلانات يضيع غالبًا في نقرات أشخاص غير مهتمين بالإعلان من الأساس.
وأضاف: “يمكن أن يصل الإعلان لأشخاص قد يضغطون على الإعلان، ولا يكترثون بالمحتوى، وبالرغم من أن هذه النقطة قد تكون إيجابية أحيانًا لجذب متابعين جدد، إلا أنها تحتاج لتقنيات محددة في صياغة المحتوى”، مشيرًا إلى أهمية تحديد أشخاص بعينهم يستهدفهم المحتوى المعلن بحيث يكون مصاغًا بطريقة قادرة على جذب من هم مهتمين بذلك النوع.
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