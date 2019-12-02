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روائع المملكة في روما يحقق رقمًا قياسيًّا
بلغ عدد زواره أمس أكثر من 6500 زائر
متابعات الخليج 365 - واس
حقق معرض “آثار روائع المملكة” المقام حالياً في روما، رقماً قياسياً في عدد الزيارات ليوم واحد، حيث بلغ عدد زواره أمس أكثر من 6500 زائر، ليسجل بذلك ثاني أعلى معدل حضور للمتاحف في إيطاليا.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة الأستاذ عبدالكريم الحميد، أن معرض “طرق التجارة في الجزيرة العربية- روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور” شهد اهتماماً وتفاعلاً كبيرين من الجمهور الإيطالي منذ أيامه الأولى، وهو ما انعكس في تسجيله لأرقام قياسية في عدد الزيارات، وذلك على مستوى المتاحف في إيطاليا.
وأشار الحميد إلى أن معرض روائع آثار المملكة، شكل خلال محطاته الدولية فرصة مهمة واستثنائية لتعريف ملايين الزوار على حضارات المملكة والجزيرة العربية، وما تضمه من مقومات وكنوز تاريخية وأثرية نفيسة تعود لآلاف السنين، الأمر الذي يجسد العمق التاريخي والتنوع الحضاري التي تزخر به المملكة، والإرث الثقافي الذي أثر وتأثر بالعالم المحيط وساهم في صناعة التاريخ البشري وتعزيز العلاقات الإنسانية.
يذكر أن معرض “طرق التجارة في الجزيرة العربية- روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور” أنطلق في 26 نوفمبر 2019 في روما، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر، حيث يضم أكثر من 326 قطعة أثرية نادرة، تغطي الفترات التي امتدت من العصر الحجري القديم وحتى مرحلة تأسيس المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله.
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