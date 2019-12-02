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2019-12-02 الملك سلمان يتلقى برقيات عزاء من رئيس الإمارات ونائبه في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز متابعات الخليج 365 - واس تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء من أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – .

وأعرب رئيس دولة الإمارات عن صادق تعازيه ومواساته بهذا المصاب، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة والشعب السعودي جميل الصبر وحسن العزاء.

كما تلقى برقيتي عزاء مماثلتين من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية. شارك الخبر







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