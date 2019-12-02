فيديو.. لحظة تكريم الفائزين بجائزة الإعلام السعودي

2019-12-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

كرمت جائزة الإعلام السعودي الفائزين بجوائزها في حفل ضخم ضمن فعاليات منتدى الإعلام السعودي الذي تحتضنه الرياض، وذلك بحضور وزير الإعلام تركي الشبانة.

وفاز الكاتب جمال مصطفى جوهر بجريدة الشرق الأوسط، بجائزة الإعلام السعودي فئة الصحافة الاستقصائية.

كما فاز عضوان الأحمري رئيس تحرير إندبندنت العربية بجائزة الإعلام السعودي فرع الصحافة فئة الصحافة السياسية، فيما فازت بجائزة الإعلام السعودي فرع الصحافة فئة الصحافة الاقتصادية دانة توفيق بوبشيت من صحيفة اليوم.

أما جائزة الإعلام السعودي فرع الصحافة فئة الصحافة الرياضية ففاز بها فهد الدوس من جريدة الرياض، والفائز بجائزة الإعلام السعودي فرع الصحافة فئة الصحافة الثقافية فيصل بن فهد الخماش من صحيفة عكاظ.

وبالنسبة إلى الفائز بجائزة الإعلام السعودي فرع الصحافة فئة الصحافة الاجتماعية فكان سلطان سعيد الأحمري من وكالة الأنباء السعودية (واس).

وفاز بجائزة الإعلام السعودي فرع الإنتاج المرئي فئة التقرير المصور علي سعد العلياني من قناة mbc، أما الفائز بفرع الصحافة فئة كاتب العمود الصحفي فكان عبدالرحمن محمد الراشد من صحيفة الشرق الأوسط.

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كما فاز بجائزة الإعلام السعودي فرع الصحافة فئة صحافة الرسم الكاريكاتيري محمد عدنان الريس صحيفة Arab News، وفاز بجائزة الإعلام فرع الصحافة فئة صحافة الصورة عدنان مهدلي صحيفة الاقتصادية.